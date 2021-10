BC Marburg holt zweiten Sieg

Toyota 1. Damen-Basketball-Bundesliga:SNP Bascats USC Heidelberg – BC Pharmaserv Marburg 54:59 (36:34).Der BC Pharmaserv Marburg hat seinen ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison 2021/22 errungen. Mit einer starken Verteidigung legten die Hessinnen bei den SNP Bascats USC Heidelberg (Bilanz 0:4) den Grundstein zum zweiten Sieg in Serie – im vierten Spiel. Erfolgreichste Punktesammlerinnen waren Alex Wilke (Marburg) und Esther Fokke (Heidelberg) mit je 13 Zählern.„Jetzt fangen wir an Basketball zu spielen!“ Mit diesen Worten schickte Marburgs Trainer Christoph Wysocki sein Team nach dem Seitenwechsel aufs Feld. Und wie sie anfingen! Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball erzielte elf Punkte, ehe die Heidelbergerinnen in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal trafen – zum 38:45 aus ihrer Sicht nach fünfeinhalb Minuten.Die BC-Verteidigung legte noch einen Zahn zu, und vorne agierten die Gäste zielstrebiger, konsequenter und selbstsicherer. Viertelübergreifend blieben die Bascats 6:35 Minuten ohne Punkte (0:13-Lauf) und erzielten im dritten Durchgang nur deren vier. Eine weitere Heidelberger Durststrecke von 7:45 Minuten folgte, und in der 35. Minute hatte das Pharmaserv-Team seine Führung auf 56:40 ausgebaut.Und das war auch nötig. Denn Heidelberg steckte – wie erwartet – nicht auf und kam durch zwei Dreier in Folge auf 52:57 heran. Doch die Hessinnen brachten die Führung über die verbleibenden 39 Sekunden.In der Anfangsphase hatte der BC zwei Mal geführt (5:3, 7:5), doch dann spielten die Marburgerinnen zu hektisch, leisteten sich viele unnötige Ballverluste und versäumten es, sich „für die gute Defense zu belohnen“, wie der Coach bemängelte. In der 15. Minute lag das Pharmaserv-Team mit 19:28 zurück. Dann gab Steffi Wagner mit zwei Dreiern hintereinander den Startschuss zur Aufholjagd. Bis zur 35. Minute legten die Marburgerinnen mit einem 37:12-Lauf die Weichen auf Sieg.Christoph Wysocki (Marburg, Trainer):„Wir haben über drei Viertel gut verteidigt, im dritten sogar sehr gut. Im Vierten war es ein bisschen chaotisch. Offensiv suchen wir noch unseren Rhythmus. Heidelberg wollte unbedingt den ersten Sieg und hat es uns schwer gemacht. Aber wir haben dagegengehalten und trotz kleiner Rotation die Qualität, das Spiel am Ende nach Hause zu bringen. Besonders auf den kleinen Positionen war das heute richtig gut. Jetzt haben wir eine ausgelichene Bilanz, und das ist wichtig für den Kopf.“Statistik:Viertel: 19:15, 17:19, 4:16, 14:9.Heidelberg: Daub 4 Punkte, Freije 6, Fokke 13/2 Dreier, Karavassilis 5/1, Kleinert (n.e.), Nikpaljevic 7/1, Ottwill-Soulsby 11, L.Ouedraogo (n.e.), Palenickova 2 (3 Assists), Washington 6/1.Marburg: Arthur 10/1 (7 Rebounds, 5 Steals), Baker 2, Bertholdt 6 (8 Reb., 3 Ass., 4 St.), Crymble 6 (5 Reb.), Klug, Simon 11 (6 Reb.), Wagner 11/3 (5 Reb., 3 St.), Weyell (n.e.), Wilke 13/2 (5 Reb.), Yesilova.SR: Milutin Jelenic, Sebastian Harth.Fun Facts: 4 zugelassene Punkte im dritten Viertel in einem Bundesliga-Auswärtsspiel stellt Marburgs Bestleistung seit dem Wiederaufstieg 1992 ein, zuvor zwei Mal erreicht am 19.10.2002 (19:4, 75:38-Sieg in Wolfenbüttel) und 25.01.2002 (15:4, 57:49-Sieg in Bensberg), und das beste defensive Viertel überhaupt seit 28.03.2005 (14:4 im 2. Viertel; 71:44-Sieg in Saarlouis). / Tonisha Baker holt mit 167 Spielen in der Bundesliga-Hauptrunde in Marburgs Bestenliste Lisa Koop auf Platz 4 ein.Fail Facts: 22 Marburger Ballverluste sind die meisten seit 16.04.2021 (23; 63:71-Heimniederlage gegen Keltern) und fast so viele wie in den beiden vorangegangenen Spielen zusammen (24).Bereits am Samstag hatten in der 2. Liga die Young Dolphins Marburg in eigener Halle mit 53:74 gegen Eintracht Braunschweig (Bilanz 3:0) verloren und bleiben sieglos (0:3). Nach dem dritten Viertel (39:46) waren die Marburgerinnen noch gut im Spiel gewesen.Nächste Spiele:Samstag, 16.10.2021, 19.30 Uhr, 2. Liga, auswärts bei Panthers Academy OsnabrückSonntag, 17.10.2021, 16.00 Uhr, 1. Liga, auswärts bei Gisa Lions SV Halle.>>> Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.