BC Marburg holt Bronze

Spiel um die Bronzemedaille:BC Pharmaserv Marburg – Herner TC 82:41.Der BC Pharmaserv Marburg hat die Corona-Saison mit einer Bronzemedaille abgeschlossen. Im Spiel um den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft gewannen die Hessinnen in eigener Halle gegen den Herner TC deutlich. Topscorerin der Partie war Marburgs Hanna Crymble (17).Von zwölf auf drei. Vom letzten Platz aufs Treppchen. Hessens einziger Erstligist im Damen-Basketball hat das Feld von hinten aufgerollt und verabschiedet sich mit einem Schmuckstück für die Vitrine in die Sommerpause. Auch wenn die Rote Laterne Mitte Januar im Wesentlichen aufgrund vier Corona-bedingt ausgefallener Spiele in Marburg brannte, ist der bronzene Saisonabschluss – der erste seit vier Jahren – für das Pharmaserv-Team ein großer Erfolg.Herne spielt nur zu sechst„Es ging bergauf, es ging weiter bergauf, es ging noch weiter bergauf“, sagte Steffi Wagner, die wegen einer langwierigen Knieverletzung erst in den Playoffs aufs Feld zurückgekehrt war. Am letzten Spieltag der Hauptrunde kletterte der BC auf Platz vier. „Im Halbfinale gegen Keltern haben wir nicht unseren besten Basketball gezeigt“, gab die 91-fache Nationalspielerin zu. „Aber am Ende die Bronzemedaille um den Hals hängen zu haben, ist Wahnsinn nach dieser Saison.“Die Geschichte des Spiels um Platz drei ist schnell erzählt: Der stark ersatzgeschwächte Herner TC, vom zweiten Tabellenplatz in die Playoffs gestartet, erzielte zwar die ersten Punkte der Partie, sah sich aber bereits nach dem ersten Viertel einem hohen 11:29-Rückstand gegenüber. Herne konnte nur mit einer Sechserrotation agieren, der BC trat in voller Stärke zu zwölft an.Gästetrainer gratuliertMarburgs Tonisha Baker erzielte in ihrem 200. Bundesligaspiel – alle für Marburg – in der ersten Halbzeit vier Dreier – bei vier Versuchen – und stellte damit ihren persönlichen Rekord ein. Nach dem Spiel gab's zum Dank vom Verein eine große Bilder-Collage und von der Liga einen Blumenstrauß.Hernes Meistertrainer von 2019, Marek Piotrowski, bat während der Siegerehrung um das Hallenmikrofon (natürlich desinfiziert) und sagte an die Marburger Mannschaft gerichtet: „Ich möchte ausdrücklich der Mannschaft und dem Coach zu diesem Erfolg gratulieren. Das habt ihr hundertprozentig verdient.“Ein toller ErfolgDamit spielte der Herner auf den Lauf an, den das Pharmaserv-Team seit Mitte Januar unter der Regie von Coach Christoph Wysocki hingelegt hat. Von den 19 Partien seit dem Trainerwechsel gewannen die Marburgerinnen 13. Von Mitte Februar bis Anfang April blieb der BC in acht Spielen in Serie ohne Niederlage.Trainer Christoph Wysocki, der nach der Siegerehrung standesgemäß von seiner Mannschaft eine Sekt- und Wasserdusche erhielt, sagte – im frischen Pullover: „Ich bin sehr zufrieden mit dem dritten Platz. Der Wermutstropfen dabei ist, dass Herne nicht in Bestbesetzung antreten konnte, das tut mir Leid für Herne. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Für meine Spielerinnen ist es ein toller Erfolg, diese Saison mit einer Medaille um den Hals zu beenden. Und für mich ist es meine erste Medaille seit ich in Deutschland bin – und das als Aushilfstrainer.“Statistik:Viertel: 29:11, 26:17, 16:6, 11:7.Marburg: Arthur 16 Punkte / 1 Dreier, Baker 12/4, Bertholdt 2 (7 Rebounds, 3 Assists), Crymble 17/1 (3 Steals), Kiefer 2, Klug 4, Lukow, Reeh 2, Simon 14 (3 Ass., 3 St.), Sola 2 (10 Reb.), Wagner 2, Wilke 9/1 (4 Ass.).Herne: Bully 6, Goodwyn (n.e.), Groll 10/3, Langermann, Pelander (n.e.), Polleros 9/1 (11 Reb.), Rouse 8 (6 Reb.), Topzunovic 8 (4 Ass.).SR: C.Theis, M.Behm. Zuschauer: 0 (Corona).Fun Facts: Auf den Tag genau fünf Jahren zuvor gewann Marburg ebenfalls zu Hause ebenfalls im (Hin-)Spiel um Platz drei ebenfalls gegen Herne (80:63 und gewann auch das Rückspiel und damit Bronze). / Marburg gewinnt nach dem Wiederaufstieg 1992 zum fünften Mal die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft und zum achten Mal den dritten Platz (drei Mal wurde keine Medaille vergeben). / Marburg und Herne standen sich zum vierten Mal um Bronze gegenüber (drei Mal in den Playoffs, ein Mal im Pokal), und die Bilanz lautet jetzt 2:2. / Marburgs erster Sieg gegen Herne nach sechs Niederlagen nach 06.10.2018 (61:54-Auswärtssieg) und erster Heimsieg gegen Herne nach vier Niederlagen (und einem Unentschieden) seit 25.02.2017 (66:57). / Tonisha Baker bestreitet ihr 200. Bundesligaspiel und holt damit Lisa Koop auf Platz vier in der Team-Historie ein. Die bisher letzte BC-Spielerin, die die 200er-Marke erreichte, war im Jahr 2017 Finja Schaake, ebenfalls in Marburg mit dem letzten Saisonspiel, das mit der Bronzemedaille beendet wurde. / Auch Koops 200. Bundesligaspiel im Jahr 2015 war das letzte Saisonspiel.Fail Facts: Marburg erzielt in der zweiten Halbzeit weniger Punkte (27) als im ersten Viertel (29).In der Finalserie im Modus „Best of five“ führt der Hauptrundensieger Rutronik Stars Keltern mit 2:0 Spielen gegen den Tabellensechsten Giro-Live-Panthers Osnabrück und könnte die Meisterschaft mit einem Heimsieg am Sonntag, 25.04, 16 Uhr, klarmachen.Alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst sowie exklusive Inhalte gibt’s direkt aufs Smartphone über die kostenlose offizielle Blue-Dolphins-App, bei Google Play und im App Store.