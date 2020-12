BC Marburg hat vorzeitig "Ferien"

Bei den obligatorischen Corona-Tests im Vorfeld des Spieltags am 23.12. wurde eine Spielerin von Marburgs letztem Gegner (Nördlingen-Spiel am 20.12.) positiv auf Covid-19 getestet. Aus diesem Grund fiel am Mittwoch (23.12.) Marburgs für diesen Tag angesetztes Auswärtsspiel in Heidelberg vorsorglich aus.Inzwischen hat das Gesundheitsamt einen Großteil des Pharmaserv-Teams zu Kontaktpersonen der betroffenen Nördlinger Spielerin erklärt und zum zweiten Mal in dieser Saison in häusliche Quarantäne geschickt. Großteil, weil zum Beispiel die Spielerinnen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Alle Tests im Marburger Team in den letzten Tagen waren negativ, und es gibt auch keine Symptome.Marburgs beiden eigentlich für den 27.12. (daheim gegen Göttingen) und 30.12. (auswärts in Herne) geplanten Partien werden verlegt. Über das für den 03.01. (16 Uhr) vorgesehene Pokalheimspiel gegen Osnabrück wird kurzfristig entschieden. Das Herne-Spiel hätte das Ende der Hinrunde markiert. Von den ursprünglich elf angesetzten Ligaspielen hat der BC fünf bestritten, eins wurde wegen Nichtantretens für den Gegner gewertet (Bilanz 2:4*), fünf Spiele mussten verlegt werden, diese sind:- Wasserburg (Heimspiel, Nachholtermin 12.02.)- Halle (Auswärtsspiel, 13.01.)- Heidelberg (A, noch offen)- Göttingen (H, noch offen)- Herne (A, noch offen)