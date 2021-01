BC Marburg empfängt Herne

Toyota 1. Damen-Basketball-Bundesliga:BC Pharmaserv Marburg – Herner TC(Samstag, 09.01., 19 Uhr).Nach dem enttäuschenden Pokalaus am Mittwoch gegen Osnabrück geht es für den BC Pharmaserv Marburg schon drei Tage danach um Bundesliga-Punkte: Im Herner TC kommt ein Team an die Lahn, das in der Tabelle noch einen Platz höher steht, als der vorige Gegner. Das direkte Duell in eigener Halle wurde mit -6 verloren.Die beiden anderen Niederlagen in der Liga kassierte Herne in Wasserburg (-8) und daheim gegen Keltern (-4), den Teams auf den Plätzen zwei und eins. Das Team aus dem Ruhrpott selbst rangiert mit einer Bilanz von 7:3 auf dem dritten Rang und kommt mit einer Serie von drei Siegen in die Georg-Gaßmann-Halle.Nächstes Low-Scoring-Game?Ein starkes, erfahrenes Trio weist jeweils zweistellige Punktausbeuten für das Top-3-Team vor: Jelena Vucetic (12,5), AeRianna Harris (12,4 / 7,6 Rebounds) und Kristina Topuzovic (12,3 / 7,3 Rebounds). Zwar erzielen die Hernerinnen nicht gerade ausgesprochen viele Punkte (69,4), lassen aber im Schnitt auch nur 63 zu.„Es wird ein richtig physisches Spiel gegen eine schwer zu spielende Mannschaft“, sagt Marburgs Trainer Julian Martinez. „Wahrscheinlich wird es nicht viele Punkte geben, weil beide Teams hart verteidigen.“Derweil ist der BC auf der Suche nach einem Ersatz für Megan Mullings, die unter der Woche aus privaten Gründen das Team verließ und in ihre Heimat USA zurückflog, und der wir alles Gute wünschen.Das Spiel findet ohne Zuschauer in der Halle statt. Hier geht’s zum Livestream auf sporttotal.tv.Ein Interview Julian Martinez gibt’s exklusiv in unserer kostenlosen Blue-Dolphins-App: 60 Minuten vor Spielbeginn. Dort findet ihr auch weitere exklusive Inhalte sowie alle Infos zum Pharmaserv-Team aktuell immer zuerst und direkt aufs Smartphone. Unsere offizielle App gibt’s bei Google Play und im App Store.