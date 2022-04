BC Marburg bekommt neuen Cheftrainer

Christoph sprang Mitte Januar 2021 als Cheftrainer beim Pharmaserv-Team ein. Mit einer Bilanz von 13:6 Siegen führte er Marburg vom letzten Tabellenplatz zur Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft.In der gerade abgelaufenen Saison schied die BC-Mannschaft nach drei umkämpften Playoff-Spielen im Viertelfinale aus und landete auf Platz sieben. Der 65-Jährige stand bei 48 Pflichtspielen (Bundesliga 46) an Seitenlinie des Marburger Erstliga-Teams und erzielte dabei eine Bilanz von 29:19 (Erfolgsquote 60,4 Prozent), in der Bundesliga 28:18 (60,9).Wer Christophs Nachfolger wird, werden wir zeitnah bekanntgeben.BC-Vorstandsmitglied Stefan Gnau: „Wir bedanken uns bei Christoph für sein bisheriges Engagement für den Verein. Vor allem, was er in der vorigen Saison geleistet hat, war grandios.“