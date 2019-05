BC-Mädels bei DBB-Lehrgängen 3x3

Unter den neun für die U23 Nominierten stehen zwei Spielerinnen des BC Pharmaserv Marburg: Johanna Klug und Alexandra Wilke. Außerdem stehen drei ehemalige Marburgerinnen im Kader: Jennifer Crowder (Göttingen), Luana Rodefeld und Laura Zdravevska (beide Freiburg).Für die U18 wurden ebenfalls zwei Marburgerinnen nominiert: Lisa Bonacker und Luzie Hegele. Beide spielten in der vergangenen Saison für das Regionalliga-Team des BC sowie in der Nachwuchsbundesliga WNBL für das Team Mittelhessen. Lisa und Luzie wurden 2018 in ihrem Jahrgang mit dem Team Hessen deutsche Meisterinnen im 3×3.Im DBB-Trainerstab für 3×3 arbeitet Samir Suliman mit, der in der vergangenen Spielzeit die Oberliga-Herren des BC Marburg betreute und für die Bundesliga-Damen den Livestream kommentierte.Lisa und Luzie wurden ebenfalls zum 3×3-Qualifikationsturnier für den Kader des Hessischen Basketball-Bundes (HBV) der Jahrgänge 2001 und jünger eingeladen. Am 30. Mai spielen in Lich zwölf Sportlerinnen um die vier Plätze im Team Hessen. Vom BC Marburg außerdem dabei: Lilly Lukow, Anna-Lena Rauchel und Annika Krusche.