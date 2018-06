Auch Paige Bradley kehrt zurück

„Nach anderen Vereinen habe ich gar nicht gesucht, denn ich wollte unbedingt nach Marburg zurückkommen. Es ist der beste Ort, um mein Spiel zu verbessern und korbgefährlicher zu werden, um für mein Team mehr herauszuholen“, sagt Paige Bradley. „Ich freue mich, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibt, und darauf, ein weiteres Jahr mit den Trainern Patrick Unger und Andreas Steinbach zusammenzuarbeiten. Für die nächste Saison hoffe ich, dass wir uns als Mannschaft verbessern und das Beste für uns herausholen. Ich möchte endlich mal das Pokal-Top-Four erreichen und es wieder in die Playoffs schaffen. Und falls wir wieder in der CEWL starten, will ich da natürlich wieder ins Final Four!“BC-Trainer Patrick Unger sagt über die Weiterverpflichtung: „Paige passt charakterlich sehr gut in unser Team. Sie hat gerade am Ende der Saison bewiesen, dass sie defensiv und offensiv Verantwortung übernehmen möchte und auch kann.“ Das solle sie in der kommenden Spielzeit noch stärker tun, erwartet der Coach. „Paige macht viele Dinge, die nicht unbedingt jedem Beobachter auffallen, und Dinge, die nicht unbedingt auf den Statistikbögen abzulesen sind. Ich freue mich riesig, dass sie wiederkommt.“