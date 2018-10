Marburg-Wehrda. Am Donnerstag den 1. November spricht Dr. Christa Meiborg von HessenArchäologie im Bürgerhaus in Marburg-Wehrda

ab 19.30 Uhr zum Thema "Die Ausgrabungen an der Elisabeth-Kirche in Marburg".Der Geschichts- und Kulturverein Wehrda lädt dazu in den kleinen Saal ein, Gäste sind herzlich zu diesem Lichtbildervortrag willkommen. Der Eintritt ist frei.Die Ergebnisse der Ausgrabungen der Jahre 2012 bis 2016 werden vorgestellt.