Sedanfeier anläßlich 150 Jahre Waldschlacht bei Sedan fraglich ...

Sedanfeier

Damals ...... bereits vor über 125 Jahren war das Gebiet am und um den Kaiser_Wilhelm_Turm ein beliebter Ort für Treffen, Feste, Volksbelustigung und Konzerte.Besonders beliebt waren die alljährlichen Feiern (im ausgehenden 19. Jh. und beginnenden 20. Jh.) zum Gedenken des Deutsch-Französichen Krieges im Jahre 1870.Ein alljährlicher Höhepunkt war die Sedanfeier.Der damalige Wirt von Turm- und Spiegelslustwirtschaft inserierte 1895 in der Oberhessischen Zeitung u.a. zum 25. Gedenktag der Waldschlacht bei Sedan, dass er für 2500 bis 3000 Besucher Sitzplätze aufbauen will. Für eine entsprechende Verköstigung der Gäste mit Speis und Trank sei gesorgt. Allerdings wer Kaffee trinken wollte musste sich zum alten Wirtschaft (Spiegelslust) begeben.Ob dieses Jahr, in vier Wochen, zum 150. Jahrestag der Schlacht bei Sedan auch eine Gedenkfeier mit einem Militärkonzert am Kaiser_Wilhelm_Turm und auf Spiegelslust stattfinden wird, ist mir nicht bekannt.Beim betrachten der beiden angefügten Inserate kann man feststellen, daß damals schon der Oberbegriff "Spiegelslust" für Wirtshaus und Turm existierte.