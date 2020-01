Gruss vom Schlachtfeld bei Wörth



Nachdem der Krieg 1870 / 1871 beendet war, gedachten einige Jahre später alle Beteiligten der Schlacht bei Wörth im Elsass und erbauten auf dem Gebiet der ehemaligen Schlacht ihre Gedenkstätten in Form von Monumenten.Die Schlacht und der Monumentenpark ließ die Andenken- und Tourismusindustrie bis zum heutigen Tage erblühen. Das Foto zeigt eine Ansichtskarte mit der Abbildung aller Monumente. Diese Ansichtskarte ist Ende des 19. Jahrhunderts versandt worden.Heute bewerben französiche Internetauftritte des Parc naturel régional des Vosges du Nord unter Rubrik Réseau des musées die Sehenswürdigkeiten. So auch das Museum zur Schlacht - Link:Im Jahre 2020 gedenken wir am 06. August dem 150. Jahrestag der Schlacht bei Wörth.Übrigens, das Kurhessische Jäger-Bataillon Nr. 11 hat an dieser Schlacht auch teilgenommen und bekam ebenfalls ein Denkmal gesetzt (Siehe Ansichtskarte). Dieses Denkmal (viele andere auch) ist frei zugänglich und kann besichtigt werden.