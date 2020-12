Drittes Buch des Arbeitskreis Alt Cappel

Der Herr Baumeister Hippenstiehl überreichte, mit einem Segenswunsch dem Herrn General-Superintendenten den Schlüssel, welcher ihn dem Herrn Superintendent und dieser dem Herrn Pfarrer Werner mit herzlichen Begleitworten übergab. Mit den Worten ""Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da Deines Namens Ehre wohnet", öffnete Herr Pfarrer Werner im Namen des dreieinigen Gottes die Thüre. So ist es nachzulesen im Bericht des Kasseler Sonntagsboten im Dezember des Jahres 1900. Nachzulesen ist dies auch im neuen Buch des Arbeitskreises "Alt Cappel", der zum 120-jährigen Einweihungsjubiläum der Cappeler Evangelischen Kirche St. Martin sein drittes Buch über die Cappeler Historie herausgebracht hat. Mit dem Untertitel "Kirche Einst und Jetzt" haben sie Geschichte und Neuzeit in eine harmonisch lesbare Form gebracht. Es wird von der historischen Bibel berichtet, die die Kaiserin Auguste Victoria, handsigniert in hochherziger Weise der Kirchengemeinde zur Einweihung geschenkt hat. Oder von den Kirchenglocken, die zur "Umformung" an die Obrigkeit zum 1. Weltkrieg abgegeben werden musste. Wiederholt hat sich dieses Geschehen im Jahre 1942, als auf dem Wissnerhof die Kirchenglocken zum Abtransport bereit standen. Pfarrer Stauber hat dies in geheimer Mission dokumentiert. Berichtet wird auch über das aus dem Marburger Rathaus stammende Uhrwerk der Cappeler Kirche. "Zukunft braucht Herkunft" - so ist auch der neuzeitliche Teil des Buches aufgebaut. Den Mitgliedern der kirchlichen Einrichtungen wird ausreichend Platz gegeben sich und ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten vorzustellen. Viel zu lesender Text wird aufgelockert durch historische und neuzeitliche Fotos rund um die Cappeler Kirche. Auch die kirchenbezogenen Zeichnungen der Maler Kurt Schneider und Otto Piltz haben in dem Buch Platz gefunden.Wenn wir sie nun neugierig gemacht haben, dann empfehlen wir den Erwerb des Buches. Leider können wir wegen der aktuellen Corona-Pandemie keine Ausstellung und auch keinen Gottesdienst zur Vorstellung des Buches organisieren. Halten Sie Abstand, bleiben Sie gesund.Erhältlich ist das Buch in Cappel bei Sparkasse Marbi, Tankstelle Avia, Blumenhaus Nestler, Hotel-Restaurant Carle sowie bei Heinz Carle Tel.: 06421 / 26710 und Bernhard Hermann 06421 / 47587.