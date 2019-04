Anzeige

Dienstmann Christian

Leserbrief zu OP Artikel 2.4.1019 Seite 4

„Schlossbus auf Tour der Erinnerung“

In diesem Artikel wird auch über den Dienstmann Christian berichtet:



Dienstmann Christian war behindert.

„Einst spazierte er regelmäßig am Bahnhof entlang, um wohlhabenden Reisenden ihr Gepäck abzunehmen. Bekannt wurde Christian für seinen wiegenden Gang…“

Kofferträger Christian ist eine Symbolfigur für Marburg, heißt es weiter und das ihm in der Marburger Oberstadt eine Statue gewidmet sei.

Für was ist Christian eine Symbolfigur?

Christian (man nennt typischerweise immer nur den Vornamen) war behindert. Er war meines Wissens kleinwüchsig, sprachbehindert und auch geistig behindert.

Mit seiner blauen Uniformjacke mit goldenen Knöpfen und seiner roten Uniformkappe arbeitete er als Kofferträger am Hauptbahnhof und verdiente sich damit ein paar Groschen zu seinem Lebensunterhalt.

Ich beobachte sehr oft, dass Touristen seine Statue auf der Wasserscheide n der Oberstadt fotografieren, dabei lachen und sich posthum über einen Menschen lustig machen, der zu Lebzeiten behindert war.

Aber das können die Lacher ja nicht wissen.

Daher schlage ich in Zeiten von Inklusion dem Magistrat der Stadt Marburg vor, ein blaues offizielles Schild, welche die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt erläutern, mit einer entsprechenden Information bei dem Denkmal anzubringen. Den Text könnte man ja in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe verfassen.

Schön wäre es dann auch, wenn man Christian dann mit seinem Nachnamen benennt, der mir leider nicht bekannt ist.

Christian ist eine Symbolfigur für einen behinderten Menschen, der in Marburg lebte und arbeitete, sich mit seinen Möglichkeiten Geld verdiente.

Wir sollten uns nicht länger über ihn lustig machen !



Hartmut Möller



PS: Inzwischen habe ich im Netz recherchiert:

Christinan hieß mit Nachnamen Werner und stammte aus Hommertshausen (*1893 - 1965)

