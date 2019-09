ARTE-Themenabend: Meinungsmache

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Diese Sätze schreibt Edward Bernays, ein genialer Meinungsmacher, in brutaler Offenheit in seinem wichtigsten Buch „“. Bernays gilt als Vater der "Public Relations". Er selbst prägte für seinen Beruf die Bezeichnung PR-Berater (Public Relations Counselor).Während des Themenabends von, sind am Dienstag, den 10. September 2019 einigerund um die Begriffe „Fake News“, „Propaganda“, „Die Macht der Lüge, von Spindoktoren, PR-Beratern und Marketingstrategen“ und „Wahrheit und Lüge“ zu sehen.Besonders beeindruckend ist für mich der Film „“ von Jimmy Leipold aus dem Jahr 2017. Er ist vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil er die Mechanismen zeigt, mit denen die "Lämmer" zu allen Zeiten zum Schweigen gebracht werden. Und wie schnell Feindbilder auf- und abgebaut werden, wenn die Interessen von großen Wirtschaftsunternehmen oder Staaten beeinträchtigt werden.In Zeiten von „Fake News“ zeigt der Film sehr schön, wie die ‚Bevölkerung gezielt von großen Organisationen, seien sie auf Gewinn ausgerichtet oder nicht, für ihre Zwecke instrumentalisiert werden.