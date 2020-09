Radwanderer umrunden den Donnerberg.

An seinem Ostrand bot sich zwischen Allna und Weiershausen ein sehr schöner Fernblick in das Tal der Allna und zum Marburger Rücken. Das beschauliche Dörfchen Weiershausen begründete im 13. Jahrh. der Deutsche Ritterorden. Bis heute bezeugen Grenzsteine mit dem Ordenskreuz die einst reichen Besitzungen des Ordens im Mittelalter.Steil bergan ging es nun zur "Hirschkanzel" am Nordrand des Donnerberges. Der Volksmund erzählt hier von einer vorchristlichen Kult-/ u. Opferstätte. Vieles spricht bei der auf einem vorspringenden Felssporn gelegenen, etwa 20m steil abfallenden Felsenformation tatsächlich für ein keltischen Nemeton (heilige Stätte/heiliger Hain). Besondere Steinformationen waren für die Kelten Orte mit großer magischer Kraft. Sie vermuteten hier Eingänge zur Unterwelt. Auf dem sich in Sichtweite befindlichen Rimberg und Daubhaus befanden sich um 400v.Chr. mit Ringwällen befestigte keltische Siedlungen.Der Gipfel des Donnerberges kam bald in Sichtweite. Die hier noch immer bestehenden Bunkeranlagen sind ein Relikt des Kalten Krieges und dienten bis in die 1990er Jahre als Munitionslager der NATO. Sie waren auf keiner Karte eingezeichnet. Inzwischen sind die Anlagen in Privatbesitz. Sie sind nicht öffentlich zugänglich.Nach angenehmer Talfahrt ging es vorbei an der "Wolfskapelle", eine kleine mittelalterliche Steinkirche aus dem 13. Jahrhundert am Rande des Ortes Friebertshausen. Bald war nun Rüchenbach erreicht. Der sehr alte Ort, im 9. Jahrh. erstmals urkundlich erwähnt, birgt eine bautechnische Besonderheit: Die im 16.Jahrh.errichtete Dorfkirche ist als Fachwerkständerbau errichtet. Sie ist eine der ältesten Fachwerkirchen im Raum Gladenbach.Gemächlich bergauf fuhr man nun in Richtung "Wüsteburg", einer ehemaligen Strassenwirtschaft am früheren Grenzübergang zwischen dem Kurfürstentum Hessen-Kassel und der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Die Landesgrenze, bestehend bis 1866, querte hier die heutige B255 und verlief von hier aus weiter in Richtung Allnatal und danach über den Donnerberg zum Rimberg, wo noch zahlreiche historische Grenzsteine aus dem 17.-/18. Jahrhundert aufzufinden sind.Durch einen besonderen Vorfall musste der Kursverlauf leider vorzeitig abgebrochen werden. Der Teilnehmerinnen-/Teilnehmern wird die kostenlose Möglichkeit angeboten, am 04.10.2020, ab 14 Uhr die verlorene Kurszeit und Radstrecke nachzuholen.