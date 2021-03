Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Freie Wähler Einzug in den Landtag möglich.

Mainz : Kurfürstliches Schloss |

(Mainz / Stuttgart WPD) Bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, könnten die Freien Wähler überraschend stark zulegen. Zu dieser Einschätzung kommt der Stuttgarter Parteienforscher Dietmar Schaad, unter Berufung auf die derzeit guten Umfragewerte der bürgerlichen Partei in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern:



„In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird zeitgleich am 14. März ein neuer Landtag gewählt. In Rheinland-Pfalz kratzen die Freien Wähler Umfragen zufolge bereits an der 5% Hürde. Im benachbarten Hessen finden an diesem Tag Kommunalwahlen statt. Auch hier liegen die Freien Wähler nach einer aktuellen Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA gegenwärtig bei bei 7 Prozent. In Baden-Württemberg sind die Freien Wähler auf lokaler Ebene traditionell gut verwurzelt und stellen zahlreiche Bürgermeister und Landräte. Auf Landesebene sind sie bislang kaum in Erscheinung getreten. In Bayern ist die Partei mit ihrem Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger sogar in Regierungsverantwortung mit der CSU. Es ist deshalb stark davon auszugehen, dass die Freien Wähler neben den Grünen, zu den großen Siegern der beiden Landtagswahlen gehören werden, zumal die Zahl unzufriedener Wechselwähler im bürgerlichen Lager stark zugenommen hat. Gleichzeitig scheint die AfD an Zuspruch zu verlieren, weil deren Positionen als zu rechts empfunden werden.“ So der Parteienforscher in einem aktuellen Interview mit dem württembergischen Pressedienst.