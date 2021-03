Ein interessantes Museum !

in der Nähe des Marktplatzes von Halle/Saale.Das Museum wurde 1989 in Köln gegründet. Aus Platzgründen wurde nach mehreren Jahren deutschlandweit ein neuer Standort gesucht. Nachdem mehrere Städte auf der Suche nach einem neuen Haus kontaktiert wurden, fiel die Wahl auf Halle/Saale.wurde das Beatles - Museum hier wiedereröffnet.Das Museum stellt von der Anfangszeit der Beatles bis 1970 Raritäten, Kuriositäten und Bekanntes über die Beatles aus. Aber auch die zeit von 1970 bis heute ,also die Zeit der Solo - Karrieren wird umfangreich behandelt und vorgestellt.