Das traditionelle Wittenberger Stadtfest " Luthers Hochzeit " 2021

, das schon etliche Jahre am zweiten Juniwochenende stattfindet , wurde in diesem Jahr erneut wegen dieDennoch finden an diesem Wochenende in Kooperation mit Wittenberger Akteuren aus Kultur, Freizeit, Tourismus, Gewerbe und Gastronomie vielfältige Aktionen statt. So wurde am Sonnabend auch eindurchgeführt. Oder dieentlang der Bachläufe in der Altstadt. Dieseauf 26 Tafeln in anschaulicher Art und Weise die historischen Umstände des Festes, die gesellschaftlichen Zusammenhänge unter denen diedieser beiden für Wittenberg so prägenden Persönlichkeiten,stattfand. Auch startete am heutigen Sonnabend dieHier eine kleine Impression vom ersten Tag