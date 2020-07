Helen Mirren Schauspielerin wird heute 75 Jahre alt

Begonnen hat alles amim Wittenberger Stadtpalast Best Western.der Stadt ( auch ich ) nahmen an diesem Casting teil. Ich wurde fürfür die Dreharbeiten für den internationalen Film über das Leben desin Pretzsch bestätigt.an diesem Film als Komparse mitzuwirken.Es war ein tolles Erlebnis solche hervorragenden Schauspieler wiein unmittelbarer Nähe zu erlebender nunhieß.Der Film erzählt vom letzten Lebensjahr des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi( 1828 - 1919 )steht die Flucht vor seiner Frau Sofiaund Tolstoispätere Tod in der Bahnstation von Astapowo - heute Oblast Lipezk.