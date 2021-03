Aus dem 17. Jahrhundert stammende älteste Gestütsanlage Deutschlands !

der Kurfürsten von Sachsen.entstand in der 2. Hälfte desals Burg. 1379 wird es als Vorwerk , das der Versorgung des kurfürstlichen Schlosses Wittenberg mit Lebensmittel diente. Seitlässt sich in Bleesern einenachweisen, in der Pferde für den Hof gezüchtet wurden.war Bleesern Hofgestüt der Kurfürsten von Sachsen, dann ging diese Funktion an dasüber.Unter preußischer Herrschaftwar Bleesern Königliche Domäne ,nutzte eine " Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft " ( LPG ) die Gebäude und verbliebenen Flächen.( Quelle Flyer )