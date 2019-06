Brand im Wittenberger Wohnblock

( 24. Juni 2019 ) brach einin diesem Wohnblock in der Schillerstraße aus.Die Polizei wurde um 2.46 Uhr über den Wohnungsbrand in dem Fünf- Geschosser informiert. Zahlreiche Menschen mussten zumindest einen Teil der Nacht im Freien verbringen. Zeitweise gab es 50 Evakuierte.im ersten Obergeschoss lebte ,in der der Brand mitten in der Nacht ausbrach ist schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Was das Feuer letztlich ausgelöst hat steht noch nicht fest. Wenn die Mieter von Nummer 17 wieder zurückkönnen ist noch völlig unklar. ( Quelle MZ Lokal )