Ãœbersicht: Verkaufsoffene Sonntage LÃ¼beck 2020

Sonntags Einkaufen gehen - geht das? Klar, zum Glück gibt es verkaufsoffene Sonntage auch 2020 in Lübeck - wann diese sind und welche rechtlichen Neuigkeiten es gibt erfahren Sie hier.

Das Wetter war schlecht, der Zeitplan voll und schon ist es Sonntag - zum Glück gibt es wieder verkaufsoffene Sonntage in Lübeck. Normalerweise sind an einem Sonntag in Deutschland die Geschäfte geschlossen. Es ist schließlich Ruhetag. Ausnahmen bietet hier der verkaufsoffene Sonntag. Diese sind auch in Lübeck ein sehr beliebtes Shopping Event. In Lübeck gibt es, aufgrund von Rechts Veränderungen, statt den vier üblichen verkaufsoffenen Sonntagen, 2020, nur noch zwei. Doch wann und wo finden diese statt? Hier gibt es die praktische Übersicht.Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Travemünder WocheVerkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Nordischen Filmtage in Lübeck Hier gibt es mehr Informationen.