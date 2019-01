Verkaufsoffene Sonntage Lübeck 2019

Der Verkaufsoffene Sonntag, gibt den Berufstätigen die Möglichkeit am Wochenende seine Einkäufe zu erledigen. Doch in der Regel sind verkaufsoffene Sonntage in Deutschland nicht erlaubt. Der Sonntag ist eigentlich ein Ruhetag, frei von Konsum und Stress. Doch kann eine kleine Shoppingtour mit Freunden und Familie am Wochenende oft sehr gut tun.

Im Folgenden haben wir für Sie alle verkaufsoffenen Sonntage in Lübeck für das Jahr 2019 aufbereitet:21.07.2019 zur 130. Tavemündewoche in Lübeck03.11.2019 zu 61. Nordische Filmtage LübeckDie Geschäfte haben jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Viel Spaß beim Shoppen!Alle Shoppingevents in Lübeck und Umgebung finden Sie hier Quelle: www.sonntagscout.de