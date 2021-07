Lindhorst sieht rot

Lindhorst : Edeka |

19 rot-schwarze Overalls von Stadthägern dominieren

Durch die Overalls erkennt man, zu welchem Verein die Fahrer gehören. In Lindhorst dominierten die rot-schwarzen Overalls vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC. 19 Kinder repräsentierten ihren Verein, für den sie beim Jugend Kartslalom an den Start gingen. Der KCL Luthe hatte bei seiner Veranstaltung auch Glück mit dem Wetter; keiner musste bei Regen starten, das angekündigte Gewitter kam erst später.Zweimal konnten die SMC-Fahrer sogar auf das Podest steigen. Nevio Ilias Schulz (K2) erstürmte den 2. Rang, Mads Rinne (K1) schaffte es auf Platz 3.Den Renntag starten durfte diesmal die K3 und war mit 28 Fahrern auch das zahlenstärkste Teilnehmerfeld. Erik Tietz konnte einen guten 6. Platz einfahren. Moritz Sievers wurde 9., Alexander Stoch 15. und Chris Rädke erreichte Rang 21.Mit 24 Fahrern war die K2 danach an der Reihe. Für Irina Schulz, Mutter von Nevio Ilias, war die Nervosität bei der zweiten Runde kaum auszuhalten und der Jubel nach Aushang der Ergebnisse mit Platz 2 dann natürlich groß. Alexander Flieger (11), Larissa Brand (15), Marcel Bielec (17), Magnus Debian Mutschke (20) und Jamie Alexander Zenker (21) sorgten für weitere erfreuliche Endplatzierungen. Für Marcel, der schon seit Januar 2020 Mitglied im SMC ist, war es heute Premiere. Durch die ausgefallenen Veranstaltungen im letzten Jahr musste er sehr lange auf sein erstes Rennen warten.Vom Bürgersteig aus verfolgte Oma Marlies Rinne die Runden von Enkel Mads. Und ihn dann sogar auf dem 3.Treppchenplatz sehen zu können, war eine besonders große Freude. Die weiteren sechs Stadthäger Kinder machten fast schon das halbe Feld der 17 K1 Starter aus. Auf Platz 5 kam Marlo Leander Schulz, dahinter Logan Brandts (8), Marie Sievers (10), Sally Rädke (11), Jannick Battermann (15) und Liam Zenker auf 16.Den 5. Platz in der K4 hat wie schon vergangen Sonntag Samantha Ann Brand belegt, aber diesmal bei insgesamt 10 Fahrern. Timo Greth, K5 Fahrer, freute sich über Platz 6 bei 12 Startern. „Timos erster „erfahrener“ Pokal,“ sagte Vater Christian, der sich sehr über die Platzierung seines Ältesten freute.