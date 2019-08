Jehovas Zeugen Limburg

Gastvortrag am 1.9.2019 zum Thema ZeitgeistJeder Mensch ist täglich unzähligen Informationen ausgesetzt. Die Medien bestimmen den Zeitgeist und haben somit Einfluss auf unser Denken und Handeln. Ist dieser Einfluss unbedenklich? Wer oder was steuert unsere Gedanken? Ist man einfach nur MItläufer oder steht man zu seinen Werten.Gastdozent Ralf Huber widmet sich diesen Fragen in seinem VortragEr zeigt, wie man den täglichen Input filtern kann und warum man seine Gedankenwelt vor allem Gott öffnen sollte.Jeder ist zu dem 30-minütigen Gastvortrag eingeladen, der am Sonntag dem 1.9.2019 um 10:00 Uhr im Königreichssaal (Kirchengebäude) von Jehovas Zeugen in 65582 Diez - Gothestrasse 11, stattfindet.Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Kollekte.Detaillierte Informationen und Videos zu Jehovas Zeugen kann man auf jw.org.de

finden, z.B. das Video "Das erwartet Sie in einem Königreichssaal"