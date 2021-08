Jehovas Zeugen Limburg Lahn

Zum zweiten Mal veranstalten Jehovas Zeugen ihren jährlichen Sommerkongress als weltweites virtuelles Großereignis – in über 240 Ländern und über 500 SprachenUnter dem Motto 2021 „Durch Glauben stark!“ werden an sechs Wochenenden im Juli und August Programminhalte, darunter Interviews, Videoberichte und Filme, weltweit gestreamt. Im letzten Jahr schalteten sich bis zu 20 Millionen Personen zu.Die traditionellen dreitägigen Sommerkongresse bilden für Jehovas Zeugen auch hierzulande seit über 100 Jahren ein religiöses Highlight. Vor der Pandemie fand dieses jährliche Event oft in großen Stadien oder Kongresshallen statt. Viele Zeugen Jehovas aus der Region Hessenfuhren darum beispielsweise jedes Jahr nach Frankfurt, um das Programm gemeinsam im Deutsche Bank Park zu erleben. Doch die Pandemie unterbrach letztes Jahr diese Tradition unerwartet, sodass Jehovas Zeugen weltweit die etwa 6 000 geplanten Präsenzkongresse cancelten, um Infektionsherde zu vermeiden sowie um sich selbst und ihr Umfeld so gut es geht vor einer Ansteckung zu schützen. Sie planten in Rekordzeit einen ersten internationalen digitalen Kongress – mit großem Erfolg.„Es war wirklich eine ganz neue Erfahrung, vergangenes Jahr diesen Kongress virtuell zu erleben“, erzählen John und Esther. Familie Kuevi aus Hadamar schaute sich das Programm dieses Jahr wieder per Stream gemeinsam an. Obwohl jede Familie für sich das Programm verfolgte, fühlten wir uns doch alle irgendwie vereint. Wir sind schon richtig gespannt auf den Sommerkongress in diesem Jahr!“ Auch wenn die Stimmung in unseren 4 Wänden nicht mit der eines großen Sommerkongresses vergleichbar ist, schätzen wir das Programm momentan sehr. Es ist eine willkommene Abwechslung zu den negativen Nachrichten und vermittelt Zuversicht.“„Der gemeinsame Glaube hat unsere Gemeinden hier in Limburg an der Lahn trotz der Herausforderungen im letzten Jahr stärker gemacht und zusammengeschweißt. In unserer örtlichen Gemeinde sind zehn Nationalitäten vereint“ sagt Francois Aerts, Sprecher von Jehovas Zeugen in Hessen. „Wir sind zwar aufgrund der Pandemie räumlich getrennt, aber durch diesen Glauben fühlen wir uns weltweit vereint – auch virtuell. Wie jedes Jahr laden wir jeden dazu ein, dieses Highlight mit uns zu erleben.“ Der erste Teil des Streams steht ab Anfang Juli zum kostenlosen Download in der eigenen Sprache zur Verfügung. Mehr Informationen sowie das komplette Programmheft und den Trailer zum Event gibt es auf JW.ORG, JW Broadcasting sowie der kostenlosen JW Library App für iOs und Android.Bild: privatMedienkontakt: detlev-vierling@gmx.de