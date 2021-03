Jehovas Zeugen Limburg Gottesdienste

Einladung zu Gottesdienste über Videokonferenz.Hinweis aufgrund der Covid-19-Pandemie: Wegen der Pandemie finden die Gottesdienste von Jehovas Zeugen online statt. Für weitere Hinweise zur Teilnahme können Sie sich auf der offiziellen Website von Jehovas Zeugen jw.org informieren oder sich an die unten angegebene Kontaktadresse wenden."Stolz und zu große Selbstsicherheit - eine echte Gefahr4. Mose 15:32-35 Was können wir aus diesem Bericht lernen?Was hast du beim Bibellesen entdeckt - über Jehova, für den Dienst oder etwas anderes?4 Mose 15:1-16Videobesprechung Matthäus 16:16Arbeite mit dem GesprächsvorschlagVortrag - Was ist der Unterschied zwischen angebrachtem und unangebrachtem Stolz?Nimm dir kein Beispiel an untreuen PersonenHesekiel Kapitel 25: Die Völker "werden erkennen müssen, dass ich Jehova bin"Öffentlicher biblischer Vortrag: Wie gut kenne ich Gott?Wachtturmstudium: "Das Haupt jedes Mannes ist der Christus" 1.Korinther 11:3Kontaktadresse für Online Zugang:Mail: detlev-vierling@gmx.deMobil: 01776039214