Jehovas Zeugen Limburg

Jehovas Zeugen erinnern an ihre 75-jährige Geschichte in Limburg. "Am 1.Mai 1946 wurde der Grundstein für die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Limburg gelegt. Seit dieser Zeit gehören sie zum Stadtbild von Limburg und man findet sie in der Limburger Innenstadt und Umgebung."In neuerer Zeit kann man sie in der Fußgängerzone mit einem Trolley oder an einem mobilen Infostand sehen sehen, um biblische Gespräche zu führen.Das erste Erscheinen von Jehovas Zeugen in Limburg geht bis in das Frühjahr von 1931 zurück. In diesem Jahr hat eine junge eifrige Zeugin begonnen, den Menschen aus Limburg diese gute Botschaft zu verkündigen.Wie die Geschichte zeigt, wurden in den Jahren 1937 bis 1940 in Limburg einige Gerichtsverhandlungen durchgeführt, in denen Jehovas Zeugen wegen ihres Glaubens zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sind."Eine erste organisierte Ortsgemeinde von Jehova Zeugen in Limburg gab es dann am 1.Mai 1946. Mittlerweile gibt es neben den zwei deutschen und einer russischen Gemeinde eine polnische und türkische Gruppe.Heute sind ca. 200 Zeugen Jehovas in Limburg und Umgebung als Bibel-Lehrer tätig.Kontakt:detlev-vierling@gmx.de