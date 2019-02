Jehovas Zeugen Limburg a.d.Lahn besondere Bibelwoche

Limburg an der Lahn : königreichssaal |

Eine etwas andere Anleitung zum Glücklichsein

Gast-Vortrag am 03.03.2018 mit dem Thema

„Wie können junge Menschen Glück und Erfolg finden?“

Es gibt unzählige Bücher, Websites und Workshops, die die verzweifelte Suche nach Glück und Erfolg thematisieren. Vor allem junge Menschen messen Erfolg oft an Besitz. Andere suchen ihr Glück in Selbstverwirklichung und Abenteuer. Was aber ist wahres Glück? Woran misst sich Erfolg? Und ist beides planbar? Der Gast-Dozent Ralf Huber wendet sich vor allem an junge Menschen und orientiert sich an einem der ältesten Bücher der Menschheit: der Bibel. Wie passt das zusammen?Jeder ist eingeladen, dem 30-minütigen Gast-Vortrag zu lauschen, der am Sonntag den 03.03.2018, um 10.00 Uhr im Königreichssaal (Kirchengebäude) von Jehovas Zeugen in Diez, Goethestr. 11 stattfindet. Der Eintritt ist frei; es findet keine Kollekte statt.Mehr zum ThemaDetaillierte Informationen und Videos zu Jehovas Zeugen kann man auf www.jw.org finden, z. B. das Video Das erwartet Sie in einem Königreichssaal



Außerdem kann man den Infostand von Jehovas Zeugen, jeden Mittwoch von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Fussgängerzone von Limburg besuchen und sich über aktuelles aus der Bibel informieren.