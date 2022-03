Jehovas Zeugen Limburg a. d. Lahn

Jedes Jahr gedenken Jehovas Zeugen auf der ganzen Welt des Todes Jesu. Das tun sie gemäß dem Vorbild der ersten Christen genau an dem Abend, an dem Jesus mit seinen Aposteln das Passah feierte.Es ging in die Geschichte als "das letzte Abendmahl" ein. Im Mittelpunkt dieses besonderen Gedenkgottesdienstes am Freitag, den 15. April 2022 um 20:00 Uhr steht die Dankbarkeit für das Leben und Sterben Jesu und was das für jeden einzelnen Menschen bedeutet. Im vergangenen Jahr nahmen weltweit über 21,3 Millionen Besucher an dieser denkwürdigen Feier digital teil.In Limburg an der Lahn laden Jehovas Zeugen in den nächsten Tagen und Wochen viele Einwohner per Brief auch zu einem anderen besonderen biblischen Vortrag am Samstag, den 9.4.2022 um 18:30 Uhr ein.Dieser hat das aktuelle ThemaWer eine oder beide Veranstaltungen besuchen möchte, kann Informationen über die Kontakttelefonnummer 06432 910186 erfragen.Die Teilnahme ist kostenlos. Es finden keine Sammlungen oder Spendenaufrufe statt.Medienbetreuer:mail: detlev-vierling@gmx.demobil: 0177 6039214