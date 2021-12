In vielen Teilen der Erde treten Wetterkatastrophen immer häufiger auf und wirken immer zerstörerischer.Wer davon betroffen ist, spürt nicht nur die körperlichen, sondern auch die emotionalen Folgen. Dazu kann die traumatische Erfahrung gehören, sämtliche Besitztümer, das eigene Zuhause oder sogar einen lieben Menschen verloren zu haben.Wenn Sie Opfer einer Wetterkatastrophe geworden sind, kann die Bibel Ihnen helfen, damit fertigzuwerden. Sie bietet Trost, Hoffnung und praktische Ratschläge, die schon unzähligen Betroffenen geholfen haben. In dem Bibelbuch Römer Kapitel 15 Vers 4 erhalten wir eine zu Herzen gehende Ermunterung wenn es dort heißt:"...damit wir durch unser Ausharren und durch den Trost aus den Schriften Hoffnung haben können."Außerdem gibt sie Antworten auf Fragen, die viele quälen, wie: Warum hat Gott das zugelassen? Ist das eine Strafe von ihm?Die Bibel zeigt, dass Jehova Gott fürsorglich und mitfühlend ist. Dazu folgende tröstliche Aussagen:"Während all ihres Leids litt auch er (Gott).""Er kümmert sich um euch."In der Bibel finden wir Jehovas Versprechen, uns "eine Zukunft und eine Hoffnung" zu geben. Er möchte, dass Menschen das Leben auf einer paradiesischen Erde genießen - ohne Angst vor dem Wetter haben zu müssen.In dem interaktiven Bibelkurs "Glücklich - für immer" wird auf diese wunderbare Hoffnung noch mehr eingegangen. Warum nicht mal hineinschauen und getröstet werden?Der Bibelkurs und alle Unterlagen die man dafür benötigt, sind kostenfrei. Sie verpflichten sich zu nichts und können jederzeit den Kurs beenden.Wenn ich Sie neugierig gemacht habe, melden Sie sich gerne über die angegebene Kontaktadresse oder schauen Sie auf der offiziellen Website JW.org vorbei.Kontakt: info-bibellehrer@gmx.de