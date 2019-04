Medaillenregen in Lenggries

Lenggries : Sporthalle |

JVAM sichert sich Bronze in der Mannschaftswertung

Mit 14 Teilnehmern holte sich der JVAM nach längerer Zeit endlich einmal wieder einen Platz in der Mannschaftswertung beim Osterturnier des TV Lenggries. Vier erste, vier zweite und fünf dritte Plätze bescherten den Kämpfern vom Starnberger See verdient den dritten Rang.Durch einen Lehrgang im BLSV-Camp Inzell am Freitag und Samstag auf das Turnier gut vorbereitet, legten die Ammerländer von Beginn an richtig los. In gewichtsnahen Gruppen kämpften die Kinder in den Altersklassen U11 und U14 gegeneinander. Dabei sicherten sich die beiden Routiniers Max Starnberg und Lennart Sienel früh und überlegen den ersten Platz in ihren Pools. Leonard Abadie gewann zusätzlich Gold, vor seinem Vereinskameraden Alexej Simader, der mit Silber belohnt wurde. Tobias Loy holte kampflos einen weiteren ersten Platz. Weitere Silbermedaillen erkämpften sich Justus Klenke, Maximilian Loy und Jan Sienel mit sehenswerten Leistungen. Die Youngsters Toni Brand, Stella Obermeier, Cassian Gschoßmann, Constantin von Schrenck und Lena Leppmeir erkämpften sich ihre dritten Plätze mit viel Engagement, Robert von Schrenck komplettierte die gute Gesamtleistung des JVAM mit einem fünften Platz.“Der Kampfgeist der Kinder und Jugendlichen war bemerkenswert. Die Älteren und Erfahrenen haben sich vorbildlich bewährt. Wir hatten aber gerade bei den Jüngsten einige Judoka, die nach Anfangsniederlagen auf die Zähne gebissen haben und stark zurück ins Turnier gekommen sind. Besonders gefreut hat uns, dass wir auch Techniken gesehen haben, die wir in den letzten Tagen im Trainingslager geübt haben”, lautete das Fazit der Betreuer Franziska Schaubmar, Michael Bauhofer und Oliver Jungwirth, die mit dem Coaching ihrer Schützlinge auf drei Matten ebenfalls ziemlich gefordert waren.