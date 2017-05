Volkslauf Bredenbeck - Post SV Lehrte auf der Strecke über 8,6 km

So gibt es für die Jugend Läufe über 650 m und 1860 m sowie für die Erwachsenen Strecken über 6 km und 8,6 km. Die 6 km Strecke ist relativ flach mit jedoch einem welligem Profil. Auf der 8,6 km Strecke dürfen die Läufer und Läuferinnen eine zusätzliche Schleife hinein in den Deister laufen.4 Läufer aus Lehrte waren am Start. Jannik Kieselbach und Dirk Müller - Sohn und Vater - waren auf der 6 km Strecke unterwegs und Mandy Krause und Jürgen Walter hatten sich für die 8,6 km entschieden. Bis zum km 4 konnten sie auf der gleichen Strecke, manchmal auch auf Sichtweite, zusammen laufen. Nach 4 km bogen Mandy und Jürgen auf die Extraschleife durch den Deister ab. Auf dieser Schleife geht es dann gut 800 Streckenmeter bergauf, dann parallel zum Berg und wieder bergab um erneut auf die 6 km Runde zu kommen. Von da geht es noch einmal gut 500 Streckenmeter bergab um dann nach einem letzten Anstieg von gut einem Kilometer ins Ziel zu gelangen.Jannik war nach 32:29 Min. im Ziel und der Vater Dirk folgte nach 34.25 Min. Zu diesem Zeitpunkt war Mandy noch gut 1,5 km vom Ziel entfernt. Sie kam aber als 2. Frau nach 39:29 Min von der 8,6 km Strecke ins Ziel. Jürgen brauchte dann noch gute 7:30 Min mehr um nach 46:52 Min ebenfalls ins Ziel einzulaufen.