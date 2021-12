Arpke, 18.11.2021, Kooperation des TTC Arpke und der Grundschule im Hainhoop, ArpkeTischtennis laufend lernen18.11.2021, geschrieben von Wolfram Wurst, C-Trainer TTC ArpkeUnter dem Motto „Tischtennis laufend lernen“ haben der Tischtennisclub (TTC) Arpke und die Grundschule „Im Hainhop“ in Arpke (GS) eine Tischtennisaktion unter freiem Himmel an den Steintischen der GS gestartet. Bei der Aktion, die vom Landessportbund (LSB) Niedersachsen gefördert wurde, ging es darum, die Grundschulkinder kohortenweise für eine alternative Pausengestaltung durch Tischtennisspielen zu interessieren. Dafür begleitete ein Vereinstrainer die Kinder in einer großen Pause pro Woche und unterstützte bei Schlägerhaltung, Aufschlag u.a.m. Je nach Wetterlage nahmen zwischen 4 und 15 Kinder einer Kohorte die Möglichkeit wahr und probierten sich z.B. an Becherturmspielen oder Tippen, Prellen oder Stellen eines 40mm-Tischtennisballs. Als große Beliebtheit hat sich der Tischtennis-Rundlauf entwickelt.Mit der finanziellen Unterstützung des LSB gelang es den Kooperationspartnern einen Outdoor-Tischtennis-Schlägersatz und ausreichend Bälle zu beschaffen. So haben die Kinder ab sofort die Möglichkeit auch in den anderen Pausen der Schulwoche auf dem Schulhof Tischtennis zu spielen. Auf dem Foto sind spieleifrige Grundschulkinder, die Schulleitung Frau Budenz und der Vereinsvertreter Wolfram Wurst zu sehen.Gez. W. Wurst, 18.11.2021