Taekwondo im Schulsport: Erfolgreiche Kup-Prüfung an der IGS Hämelerwald

12 Schülerinnen und Schüler der IGS Hämelerwald haben am Dienstag, 11.09.2018 erfolgreich ihre Kup-Prüfung im Taekwondo abgelegt. Die Prüfung fand unter der Aufsicht des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. statt. Nun wurden ihnen die Urkunden feierlich übergeben.

Taekwondo im Schulsport

Kooperation TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. und IGS Hämelerwald

Kup-Prüfung erfolgreich abgelegt

Die Deutsche Taekwondo Union (DTU) stellte im Jahr 2009 ein Pilotprojekt vor, mit dem Taekwondo landesweit stärker in den Schulsport integriert werden soll. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler von den positiven Auswirkungen der Kampfkunst profitieren. Taekwondo kann das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen sowie die geistige und körperliche Stärke der Kinder und Jugendlichen stärken. Mittlerweile gibt es bundesweit rund 300 lizensierte Schulsporttrainer der DTU.Einer der lizensierten Schulsporttrainer ist Jens Büsing, Vereinsvorsitzender des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. Der Taekwondo-Verein kooperiert seit mittlerweile zwei Jahren mit der IGS Hämelerwald im Bereich des Schulsports. Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an der Schule unterrichtet und trainiert Büsing einmal pro Woche mit den Schülerinnen und Schülern. „Unser Ziel ist es nicht nur, den Jugendlichen die Kampfkunst Taekwondo näher zu bringen, sondern auch, ihnen die Werte der koreanischen Kampfkunst zu vermitteln. Respekt, Fairness und Ausgeglichenheit stehen bei uns an vorderster Stelle. Aber auch die körperliche Koordination und Kondition wird deutlich verbessert“, erklärt Büsing. Darauf, dass nun 12 Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihre Kup-Prüfung bestanden haben, sei er sehr stolz.Im Rahmen der Kup-Prüfung wurden verschiedene Bereiche des Taekwondo abgefragt, indem Techniken vorgeführt und erklärt werden mussten. Nun seien seine Schler bereit für das weitere Taekwondo-Training, freute sich Büsing. Nachdem die Kup-Prüfung von den Schülerinnen und Schülern erfolgreich gemeistert wurde, wurde ihnen nun ein neuer Gürtel verliehen. Damit konnten alle Teilnehmer den 9. Kup-Grad erreichen.