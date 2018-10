Sportassistentenausbildung der SportRegion in den Herbstferien zu Gast beim Lehrter SV

Lehrte : Sporthalle |

Die Sportassistentenausbildung der SportRegion Hannover fand in diesem Herbst beim Lehrter SV statt. Die 16 Teilnehmenden aus Barsinghausen, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt, Pattensen, Sehnde und Uetze wurden vom 08.10.2018 bis zum 11.10.2018 fit gemacht für die Themen Aufsichtspflicht, Erste Hilfe und Erwartungshaltung von Teilnehmern an einen Sportassistenten.

Zum Programm der vier Tage gehörte zudem das Kennenlernen eines großen Portfolios an neuen Gruppenspielen, von denen die Jugendlichen auch einige selbst anleiteten. Das warme Oktoberwetter lud dazu ein nicht nur in der Halle, sondern auch draußen aktiv zu werden.Am Freitag waren alle glücklich, dabei gewesen zu sein und erhielten verdientermaßen ihre Zertifikate, um nun in ihren Vereinen als Sportassistenten tätig werden zu können.Die Sportassistentenausbildung soll Jugendlichen ermöglichen in ihren Vereinen aktiv zu werden und ist eine Möglichkeit sich auf eine spätere Übungsleiterausbildung vorzubereiten. Sie ist für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren geeignet.Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der SportRegion unter:Die Durchführung wird durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.