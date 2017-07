Schießen mit Freunden bei den Bürgerschützen Lehrte

Bereits zum zweiten Mal hatte die Schützenabteilung zu einem „Schießen mit Freunden“ in unser Clubheim eingeladen.So konnten diesmal 32 Teilnehmer zum Schießen in verschiedenen Disziplinen begrüßt werden.Es galt das Siegerteam zu ermitteln, bestehend aus einem Schützen bzw. Schützin und einem Gast. Jeder musste 10 Schuss Luftgewehr-Auflage, 10 Schuss KK-Pistole und 10 Schuss KK-Auflage absolvieren.Von Unerfahrenen bis zu den Profis war alles vertreten und so überraschte auch so manches Ergebnis.Als Siegerteam konnten Cord Molsen und Karsten Muth mit 544 Ring vor Holger Westphal mit Steve Winkler (528 Ring) und Dominik Münzer mit Jona Schuldt (505 Ring) bekanntgegeben werden. Alle erhielten eine entsprechende in Glas gefasste Medaille.Den besten Luftgewehrteiler schoss eine weibliche Gastschützin. Bei ihrem 1,0 Teiler rieben sich alle Mitbewerber nur die Augen. Beste Einzelschützin war Valentina Münzer mit 283 Ring.Mit einem gemütlichen Grill-Nachmittag und reichlich kühlen Getränken wurde im Anschluss noch ordentlich gefachsimpelt. Vielleicht hat so mancher Neuling Spaß am Schießen gefunden und ist demnächst ein Bürgerschütze!