PSV Rot-Gold Lehrte: Zwei mal 1. Platz der Altersklasse in Schwerin beim 35. Fünf-Seen-Lauf

Zum wiederholten Male gingen 5 Läufer aus Lehrte in Schwerin an den Start zum 35. Schweriner Fünf-Seen-Lauf.Hier können Strecken von 5, 10, 15 km und die Halbmarathon Strecke über 21,1 km gelaufen werden. Auf der 10 km Strecke waren Reinhard Fuhrberg und Dirk Müller am Start.Über die 15 km wagten sich Petra Emmermann, Knut Barnstorf und Harald Eichler.Reinhard Fuhrberg wagte dann sogar den Doppelstart und lief nach seiner 10 km Strecke anschließend noch den Halbmarathon. Dieses wird hier so angeboten und es werden dann die Einzelstrecken und die Kombination der beiden Strecken gewertet. Für alle Läufer ging es vom Start- und Zielbereich entlang des Burgsees über die Schlossinsel, dann entlang des Schweriner Sees in Richtung Zippendorf, weiter entlang des Fauler See und durch den Schloßpark zurück ins Ziel.Zu erst gingen die 10 km Läufer an den Start. 1300 Läufer waren hier mit Reinhard und Dirk am Start. Reinhard war nach 58:06 Min. als 523. Mann und als 10. seiner AK M65 im Ziel. Es folgte Dirk nach 1:02:53 Std. als 774. und 65. seiner AK M45Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings die gut 420 Läufer über 15 km noch auf der Strecke. Knut und Petra Emmermann gingen das Rennen wieder gemeinsam an, jedoch setzte sich Knut später von Petra ab und kam 72. Mann und als 11. der AK 50 mit 1:16:20 Std. ins Ziel. Petra hatte den Altersklassen Sieg aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zum Glück war sie erneut in guter Form und kam hervorragend als 12. Frau und als 1. der AK 55 mit 1:17:19 Std. ins Ziel. Mission geglückt, wieder ein Platz auf dem Podest. Harld vervollstandigte das Trio und kam als 212. Mann und als 24. der AK 45 ach 01:27:00 Std. anAuch Reinhard war noch auf der Strecke. Er hatte seinen Doppelstart durchgeführt und war mit weiteren 600 Läufern beim HM auf der Strecke. Hier war der Wendpunkte hinter Zippendorf und führte zurück einen Teil der Strecke auf dem gleichen Kurs wie auf dem Hinweg. Er kam als 357. Mann und als 12. der AK 65 mit 2:05:28 ins Ziel. Zwei hervorragende Leistungen auf seinen Einzelstrecken wurden ergänzt um den 1. Platz der AK M65 in der Kombination, also über 31,1 km. Den 1. Platz der AK M65 erreichte er mit 03:03:34 Std. als 40. Mann dieser Disziplin.