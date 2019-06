PSV Rot-Gold Lehrte: Renate Anton erfolgreich bei den European Masters Mountain Running Championchips

Renate hatte sich für die Masters im Mountain Running entschieden und war dazu in die Tschchei gereist. Dort befand sich die Meisterschafts Laufstrecke von 8600 m auf der bis zum Ziel 650 m Höhenmeter zu überwinden waren.Der Startort war in Janské Lázně auf dem Kolonnadenplatz, von dort ging es zum Ziel auf dem Černá hora – dem Gipfel des Schwarzen Berges.Auf der Strecke gab es Kilometermarkierungen und die Strecke durch das Gebirgsgelände war markiert um den Weg zum Gipfel zu finden. Nach 8600 m war in 1299 Meter Höhe auf dem Gipfel des Berges Černá das Ziel erreicht. Renates Start erfolgte um 11 Uhr. Ab da an hieß es sich bei ständiger Steigung dem Ziel zu nähern. Renate benötigte für die Strecke 1:14:34 Stunden. In ihrer Altersklasse W65 belegte sie damit den 5. Platz. Unter den 121 gestarteten Läuferinnen aller Altersklassen war das auch der gute Platz 94.Die größte Überraschung aber war, das Renate zusammen mit zwei anderen Läuferinnen für Deutschland in der Teamwertung W65 den 2. Platz belegte und somit auf das Podest durfte um sich die verdiente Medaillen um den Hals hängen zun lassen.Der Rückweg war dann ein wenig einfacher, die Läufer konnten mit der Seilbahn kostenlos zum Startort zurück fahren.