PSV Rot-Gold Lehrte beim Sylvester-Lauf in Lehrte erfolgreich

Vom PSV Rot-Gold waren alle Läufer auf den 2 Runden am Start. Von unseren Frauen waren das Claudia Phillip, Renate Anton und Mandy Krause. Bei den Männer waren es Kai Phillip, Harald Eichler, Dirk Deseke, Janik Kieselbach sowie Jochen Zittier.Nach dem Startschuss ging es im Läuferfeld sofort sehr schnell zur Sache. Bei den Männer übernahm Marc Wilhelms vom Veranstalter die Führung und bei den Frauen führte Nadine Schenkemeyer, ebenfalls vom Veranstalter, das Feld an. Bei den PSV Rot-Gold Läufern sortierte sich das Feld mit der Führung durch Mandy direkt hinter der führenden Frau. Es folgte Jochen, dicht auf seinen Fersen war Dirk. Danach kam Janik als der jüngste Läufer der Gruppe und dahinter Renate. Harald und Claudia sowie Kai Philipp liefen auf Sichtabstand wobei sich Philipps für einen gemeinsamen Lauf entschieden hatten.In der 2. Runde änderte sich in der Reihenfolge der PSV Rot-Gold Läufer nichts. Lediglich Mandy überholte am See die bis dahin Führende. Nach einem taktischen Lauf in der 1. Runde konnte sie ihren Abstand in der 2. Runde über jetzt läuferische Stärke ausbauen und wurde somit Gesamtsiegerin.Im Ziel gab es dann von uns die Frauen Gesamtsiegerin sowie durch Janik und Renate die 1. Plätze in der Altersklasse. Dirk und Claudia holten sich dann noch jeweils den 2. Platz ihrer Altersklasse.Krause 00:26:51 Platz 1, Platz 1 W30Zittier 00:29:22 Platz 24, Platz 4 M50D. Deseke 00:29:39 Platz 30, Platz 2 M55Kieselbach 00:33:26 Platz 50, Platz 1 JDAnton 00:34:15 Platz 6, Platz 1 W65Eichler 00:36:05 Platz 59, Platz 7 M 45C. Philipp 00:36:45 Platz 10, Platz 2 W50K. Philipp 00:36:46 Platz 63, Platz 7 M55