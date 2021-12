PSV Rot-Gold Läufer beim Schloß Marienburg Marathon

Der Marienburg Marathon ist ein schöner Landschaftslauf für Läuferinnen und Läufer die sich weder von trailartigen Pfaden noch von ungemütlichem Novemberwetter abschrecken lassen.Die Strecke ist ein hügeliger Halbmarathon Rundkurs (in Form einer "Acht") mit Wald- und Feldwegen und steilem Anstieg zur Marienburg. Nach dem Anstieg entschädigt eine Verpflegungsstelle im Innenhof der Burg für die Strapazen.Die äußeren Bedingungen waren für Dirk Deseke und Reinhard Fuhrberg in diesem Jahr gut. Es hatte in den letzten Tagen vor dem Wettkampf nicht geregnet und somit boten die unbefestigten Wege einen festen Untergrund.Dirk und Reinhard waren die ersten Kilometer zur Burg gemeinsam angegangen. Bei Km 15 trennten sie sich dann so daß Dirk das Tempo noch einmal verschärfen konnte und Reinhard für die zweite Runde etwas drosseln konnte.Somit kam Dirk nach einer Runde mit 2:05:26 Std. als 75. von 135 Männern ins Ziel.Reinhard brauchte für den Marathon (zwei Runden) 4:37:23 und kam als 75. von 142 Männern ins Ziel.Fazit der Veranstaltung: super organisiert, keine weite Anreise und reizvoll zur Wiederholung.