Mittsommerlauf in Wunstorf - Post SV Läufer als Team erfolgreich und auch bei 2 Triathlon am Start

Für Wunstorf hatten sich 4 Läufer des Post SV Lehrte gemeldet. Petra Emmermann, Reinhard Fuhrberg und Harald Eichler waren für 10 km gemeldet, Knut Barnstorf für 5 km. Die drei 10 km Läufer bildeten zusammen mit Michael Bermuske vom Post SV Hannover ein Laufteam da der Veranstalter eine Firmenwertung sowie eine Teamwertung für Vereine anbot.Obwohl, wie Harald später sagte, der Planet glühte und die Temperatur gegen 30 Grad ging, gaben die Läufer ihr Bestes. Trotz der Temperaturen waren alle Aktiven mit den Leistungen hoch zu frieden. Zurecht, in der Endauswertung, welche sich für jeden Läufer als Punktesystem an den jeweiligen Weltrekorden orientiert, lag der Post SV Lehrte auf dem Podest Platz 3. Die meisten Punkte holte Petra, und das, obwohl sie verletzungsbedingt gut ein Jahr nicht trainieren konnte. Aber hier zählte ja die Teamleistung, und die war top.Mandy Krause und Knut Barnstorf waren dann noch beim Triathlon unterwegs. Gemeinsam waren sie beim Wasserstraßen Triathlon und Mandy am Tag darauf noch beim Wolfsburger Triathlon. An beiden Tagen ging es über die sogenannte Volksdistanz. Dabei werden gut 500-600 m geschwommen, 20-25 km Rad gefahren und gut 5 km gelaufen.Beim Wasserstraßen Triathlon waren es 550 m swim, 22 km bike und 5,75 km run. Knut belegte mit 1:27 Std. den Platz 11 seiner AK M50. Mandy war 1:21 Std. unterwegs und wurde damit 2. in der Frauenwertung. Dirk Müller war auch am Start und war nach 1:41 Std. im Ziel.Beim 33. Wolfsburger Triathlon mit 600 m swim, 25 km bike und 5,6 km run belegte Mandy im teilnehmerstarken Feld nach 1:27 Std. den 15. Platz der Frauen und den 2. Platz in der AK W30. Dirk Müller war hier nach 1:54 Std. von der Strecke zurück.Wunstorfer Volkslauf:10 kmMichael Bermuske 42:42 Min Platz 10 gesamt, 2. AK M45Reinhard Fuhrberg 49:28 Platz 41 gesamt, 1. AK M65Petra Emmermann 51:11 Platz 6 gesamt, Platz 1 AK W55Harald Eichler 1:12:37 Platz 100 gesamt, M45 Platz 175 kmKnut Barnstorf 23:00 Min Platz 23 gesamt, M50 Platz 233. Wasserstraßen-Triathlon mit 550m swim - 22km bike - 5,75km runKnut Barnsdorf: 1:27:47 Std. Platz 11 AK M50Dirk Müller: 1:41:02 Std. Platz 11 AK M45Mandy Krause: 1:21:28 Std. Platz 2, Platz 1 AK W3033. Wolfsburger Triathlon mit 600m swim - 25km bike - 5,6km runDirk Müller: 1:54:52Std. Platz 480 , 69. AK M45Mandy Krause : 1:27:10 Platz 15 der Frauen 2. AK W30