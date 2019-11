Landesmeisterschaft Lichtpunkt BSG Lehrte 2019

Teilnahme an den Landesmeisterschaften ein toller Erfolg

1.Platz

Wencke Friedrich

3.Platz

Kerstin Westpha

Im November nahmen die Jungschützen an der diesjährigen Landesmeisterschaft im Lichtpunktschießen im Bundesstützpunkt Hannover-Wilkenburg teil.Für viele Jungschützen war die Teilnahme an diesen Meisterschaften ein einmaliges und beeindruckendes Erlebnis. Es war also für viele eine ungewohnte und aufregende Umgebung und Erfahrung. Gestartet wurde nach Jahrgängen in den einzelnen Klassen.Die Ergebnisse waren hervorragend und erfolgreich.Denkonntemit einem sehr Ergebnis von 201,3 Ringen belegenund wurde somit Landesmeisterin in ihrem Jahrgang.Denerreichte nunl mit einem guten Ergebnis von 188,2 Ringenin der Einzelwertung und ihren dazugehörigen Wettkampfjahrgang.Diese tollen Erfolge wurden mit in die Mannschaftswerte genommen und so ganz tollegesamt Platzierungen erreicht.Für unseren Verein waren es die ersten Landesmeistertitel im Lichtpunktschießendie hervorragenden Platzierungen im Einzel- und Mannschaftswettbewerb die erfolgreiche Teilnahme an diesen Meisterschaften abgerundet haben.Freuen uns schon auf das nächste Jahr das sicherlich noch mehr Erfolge undErfahrung aufweisen kann.