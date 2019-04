Kurios das erste Bundesligaspiel

Doch der Reihe nachSchnell führte die Heimmannschaft Pattensen mit 2:0 Toren und erhöhten in der ersten 20 minütigen Spielzeit auf 4:0 Toren. Ein gelungener Auftakt, doch beim Motoball dauert die Spielzeit 4x 20 Minuten. Zwar rasten die Spieler beider Mannschaften mit und ohne Ball über das Spielfeld, doch ein Tor wollte einfach nicht fallen. Im dritten Abschnitt legt Pattensen nach und zack stand es 8:1. Schafften die Spieler aus Halle nach ihrem Anschlusstreffer noch den Ausgleich oder gar den Sieg. So recht glaubte niemand der 450 Zuschauer daran und unterstützt ihre Mannschaft sehr gut. Im vierten Drittel sahen die Zuschauer rasante Angriffe der Spieler bis etwa zur 70. Minute. Dann hagelte es in Sekunden Abständen zwei grüne Karten und eine rote Karte für die Heimmannschaft.Nanu was war geschehen?Auf einen Wechselfehler folgte die erste grüne Karte, die gleichzeitig eine drei Minuten Strafe bedeutet. Die zweite Grüne und danach die rote Karte bleiben für mich??? Auf jeden Fall war die Heimmannschaft mit einem Feldspieler und einem Torwart nicht mehr spielbereit. Nach heftigen Diskussionen am Mittelkreis folgte durch die beiden Schiedsrichter der Abbruch des ersten Bundesligaspiels. Damit verlor Pattensen, trotz der überragenden Leistung das Spiel. Es endete mit 5:0 Toren für Halle.Pech, einfach nur Pech!