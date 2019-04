Kup-Prüfung an der Grundschule Lehrte/Hämelerwald erfolgreich

Im Rahmen eines Schulprojekts an der Grundschule Lehrte / Hämerlerwald leitet Jens Büsing, Vereinsvorsitzender des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte eine Taekwondo-AG.Büsing ist neben seiner Trainereigenschaft auch zertifizierter Schulsporttrainer der Deutschen Taekwondo Union (DTU). Der Verband geht gezielt auf Schulen zu, um in Kooperation mit diesen Kinder sportlich an gesellschaftliche Werte wie Respekt, Fairness aber auch Durchhaltevermögen heranzuführen. Dafür werden Taekwondo-AGs eingerichtet.Dort sollen die Werte spielerisch und sportlich vermittelt werden. Hierzu lernen die Schülerinnen und Schüler Grundtechniken des Taekwondo kennen und durchlaufen die dazu gehörenden Kup-Prüfungen. Die Kup-Prüfung für die Kinder zwischen 8 und 11 Jahren fand an der Grundschule am 07.02.19 statt und war für alle ein voller Erfolg.Glückwünsche für den jeweils 9. Kup gehen an: Ozan Cimen, Theresa Reich, Ziden Sezeh, Mattis Gehrke, Ryan Hartmann, Tom Redent, Luca kaiser, Oliver Timeck, Ben Grobe, Maximilian Rhinow, Sarah Becker, Emre Usanmaz, Gian Luca Rhinow, Marius Müller, Julius Göcke, Mehmet Gaercin.