Kreismeisterschaft im Bogensport 2019

Die BSG Lehrte sichert auch im Bogensport die Kreismeisterschaft

Am vergangenen Sonntag fanden die Kreismeisterschaften im Bogenschießen auf der Anlage der SG Ahlten statt. Für Corina und Christiane Blanke von der BSG-Lehrte galt es nun nach wochenlangem Training 72 Pfeile auf einer Distanz von 60 Metern in das Gold der Scheibe unterzubringen und sie wurden belohnt. In der Einzelwertung wurde Corina Blanke Kreismeister 2019 und Christiane Blanke Vize-Kreismeister 2019 in der Master-Klasse Damen.Interessierte können jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr im Clubheim der Bürgerschützen, Hohnhorstweg 8, den Bogensport selber mal ausprobieren.Der Spaß ist wie immer dabei!