Jungschützin Wencke Friedrich bei der Deutschen Meisterschaft in München

Die Freude bei der Jungschützin Wencke Friedrich von der Bürgerschützen Gesellschaft Lehrte war riesengroß, als ihr die Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in München verkündet wurde.Als einzige Starterin im Schülerbereich aus dem Kreisschützenverband Burgdorf konnte sie in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter Freihandschießen am 04.09.2021 in München starten.Nachdem Wencke Friedrich mit dem ersten Schießsportleiter der Jungschützenabteilung Sascha Wittbold vor dem Wettkampf noch einige Trainingseinheiten auf dem vereinseigenen Stand der BSG Lehrte durchgeführt hatte, ging die abenteuerliche Reise mit voller Vorfreude und Tatendrang nach München zur dortigen Olympiaanlage los.Dabei wurde sie durch die Jungschützenschießsportleiterin und zugleich eigenen Mutter Andrea Friedrich begleitet und „gecoacht“.Nachdem die Anreise und die Anmeldeformalitäten vor Ort erledigt waren, ging es für Wencke dann an den Start.Corona bedingt war als „Fanclub“ auf dem Schießstand nur das jeweilige Betreuungspersonal zugelassen. Doch in Lehrte drückte die gesamte Jungschützenabteilung und das Betreuerteam von der BSG Lehrte sowie weitere zahlreiche Fans der Jungschützin ganz fest die Daumen.Mit viel Ruhe, Routine und schießsportlichen Können schoss Wencke Friedrich schließlich 190,1 Ring und belegte den 92. Platz von insgesamt 166 Teilnehmern. Das Schießergebnis war zugleich ihr persönliches Bestergebnis in dieser Disziplin und kann sich durchaus sehen lassen.Für die Jungschützin Wencke selbst war dieses ein einmaliges und unvergessenes Erlebnis an der Deutschen Meisterschaft in München auf der Olympiaanlage teilzunehmen und sie würde natürlich auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein und „Olympialuft“ schnuppern. Gerne auch mit weiteren Jungschützen der BSG Lehrte. Denn wie heißt es so schön?: „Dabei sein, ist alles“.Das Wencke schießsportlich sehr begabt ist, hat sie bereits 2019 bei den Lichtpunktmeisterschaften in Hannover-Wilkenburg unter Beweis gestellt. In dieser Disziplin wurde sie damals Landesmeisterin in ihrer Wettkampfklasse.