Erfolgstage beim Mu-Do-Kwan Lehrte: Rekordbeteiligung bei Kup-Prüfung und ein neuer Dan-Träger

Das hat es bei dem ältesten Taekwondoverein Lehrtes, dem TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. noch nie gegeben: Unter der Rekordbeteiligung von 49 Prüflingen fand am 30.11.2019 die letzte Kup-Prüfung des Vereins im Jahr 2019 statt. Nur eine Woche später reiht sich ein neuer Dan-Träger ein.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Aufgaben des Prüfers Phuong Do Duc gemeistert und eine neue Gurtstufe erlangt. Sie zeigten ihr Können in den Disziplinen Grundschule, Einschrittkampf, Poomsae, Pratzenübungen und Freikampf. Hinzu kamen zusätzlich die Bereiche Selbstverteidigung und Theorie sowie bei den höheren Graduierungen Bruchtests.Nur eine Woche später gab es für den Verein erneut einen Grund zum Feiern: Connor Noch wurde nach bestandener Prüfung am 07.12.2019 der 1. Dan verliehen. Als Trainer unterrichtet Connor bereits seit einiger Zeit im Verein.