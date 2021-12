Erfolgreiche Dan-Prüfungen für Athleten des Mu-Do-Kwan

Über einen ganz besonderen Gürtel durften sich am Samstag gleich 4 Sportler des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. freuen.



Am 11.12.2021 fand die Dan-Prüfung, ausgerichtet von der Niedersächsischen Taekwondo Union (NTU) statt. Das besondere an der Prüfung: Aufgrund der derzeitigen Pandemielage fand die Prüfung nicht wie üblich in Präsenz in einer einzigen Halle statt, sondern in den Sporthallen der jeweiligen Vereine der Prüflinge. Diese teil-digitale Prüfung war die erste ihrer Art und fand bei Teilnehmern wie Prüfern Anklang.Der Ablauf der Prüfung war dabei weitestgehend unverändert. Die Prüflinge mussten ihre nach der Prüfungsordnung vorgegebenen Aufgaben aus dem Bereich Technik, Kampf, Selbstverteidigung und Bruchtest absolvieren. Auf die Prüfung haben sich die Teilnehmer teils mehrere Jahre vorbereitet. Umso größer war die Freude über den neuen Dan-Grad, mit dem die Teilnehmer vom Status "Schüler" zum Status "Meister" aufstiegen oder aber einen höheren Dan-Grad erreichten.Der Mu-Do-Kwan gratuliert seinen Sportlern Domenik Zock (1. Dan), Mika Schwerdt (1. Dan), Heiko Noch (1. Dan) und Jens Büsing (3. Dan) ganz herzlich und wünscht allen Athleten frohe Weihnachten.