Eilenriederennen und Volkslauf Schapen - PSV Rot-Gold Lehrte erfolgreich im Ziel

Nach erfolgreichem Abschluß zum Trainer in der Leichtathletik ging Knut Barnstorf beim Eilenriederennen, durch einen Sturz leicht angeschlagen, an den Start über 5 km. Harald Eichler wagte sich auf die 10 km Distanz die ihm allerdings nach seinen vielen Langstreckenläufen keine Probleme bereitete. Knut kam als 32. von gut 200 Läufern nach 23:16 Min als 3. seiner AK M50 ins Ziel. Harald brauchte für die 10 km 58:08 Min und wurde damit 176. im Gesamtfeld und 20. der AK M45.Einen weiteren Start hatte Harald beim B2run Lauf um den Maschsee in Hannover. Die 6,5 km absolvierte er dort in 35:03 Min.Am Wochenende darauf war die Laufgruppe in Schapen am Start. Auf den Strecken von 1,4 km bis 21,1 km waren wir überall vertreten. Kai Philipp lief den Halbmarathon über 21,1 km, Mandy Krause die 10,5 km. Auf der 6,1 km Strecke waren Knut Barnstorf und Claudia Philipp. Claudia lief dann auch noch den Lauf über 1,2 km den sie mit Taylor Krause als Begleiter vor dem Bauch in 10:28 Min. absolvierte.Kai hatte für seinen Halbmarathon die Laufstrecke zweimal zu durchlaufen. Für ihn hieß es nach 1:55:40 Std. Beine hochlegen. Er wurde 34. und in seiner AK M55 belegte er den 9. Platz.Mandy war auf der 10,5 km Strecke unterwegs. Mit ihrer Zeit von 48:18 Min war sie auf der Strecke von keiner Frau zu schlagen und wurde somit als Siegerin geehrt.Auf der Strecke über 6,4 km waren Claudia Philipp und Knut Barnstorf unterwegs. Knut benötigte 28:29 Min für diese Distanz und Claudia 34:32 Min. Knut wurde damit 34. und in der AK M50 wurde er 4. Claudia belegte den 101. Platz und in ihrer AK W50 den 4. Platz.