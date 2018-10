Benther Berg Lauf - 3 Läufer des Post SV Lehrte am Start

Mandy und Renate mußten den Benther Berg einmal komplett umrunden. Bei sonnigem aber windigem Wetter macht diese wellige Strecke dann aber auch Spaß. Mandy kam als 6. Frau und mit 46:02 Min als 1. der AK W30 ins Ziel. Renate freute sich berechtigt über ihre Zeit von 54:08 Min und den 2. Platz in der AK W60.Kai Philipp lief am Benther Berg den Halbmarathon, für ihn hieß es drei mal halb um den Berg und kurz vor Ende der Runde jeweils einmal steil den Berg rauf. Er konnte hier in der Wertung der Männer den 47. Platz belegen. Mit einer Zeit von 1:58:13 Stunden kam er damit auf den 4. Platz in der AK M55.